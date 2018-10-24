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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 8.5 جنيه للكيلو، البطاطس 11 جنيها، البصل 6 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 15 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، الرمان 7 جنيهات، الكانتلوب 4.5 جنيه، والجوافة 5 جنيهات.
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