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أخبار البلد

سعفان: تعاون كامل مع السودان في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة المصرية - السودانية اليوم، الأربعاء، بالعاصمة الخرطوم برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وشدد وزير القوى العاملة على أن العلاقات المصرية السودانية لها خصوصية وتميز كبير، وطابع خاص بحكم التاريخ والجغرافيا والتقارب بين الشعبين، مشيرا إلى أن الجالية السودانية في مصر، وكذلك الجالية المصرية في السودان لا يشعران بأي غربة، وإنما يشعر كل منهما بأنه في وطنه الثاني.

وقال "سعفان" إن هناك تعاونا كاملا وتنسيقا على أعلى مستوى مع وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني بحر إدريس في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين الشقيقين.

وأضاف أن اجتماع كبار المسئولين في مجال القوى العاملة بالبلدين ناقشوا عددا من الموضوعات، منها مذكرة تفاهم سلمها الجانب السوداني حول السلامة والصحة المهنية والثقافة العمالية، لدراستها من الجانب المصري، فضلا عن الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني لعامي 2019/2020 والمنتظر التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة الرئاسية.
سعفان: تعاون كامل مع السودان في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين.. صور
سعفان: تعاون كامل مع السودان في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين.. صور
سعفان: تعاون كامل مع السودان في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين.. صور
سعفان: تعاون كامل مع السودان في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين.. صور
سعفان: تعاون كامل مع السودان في القضايا المتعلقة بالعمال في البلدين.. صور
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