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تعليم

التعليم: نرحب بشكاوى الفساد المالي والإداري بشرط وجود مستندات إثبات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
ياســـمين بدوي
علق الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على شكاوى الفساد المالي والإداري التي يتداولها المعلمون.

وقال عمر: "بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالفساد المالي والإداري، فيجب على كل من يتقدم بمثل هذه الشكاوى أن يمتلك جميع المستندات التي تثبت صحة أى واقعة"، مشددا على أن الوزارة لن تتوانى عن الوقوف بجانب أصحاب الحقوق، أما فى حالة ثبوت تجني أي شخص على آخر فسيتم اختصام من تقدموا بتلك الشكاوى بالقانون للحفاظ على سمعة الوزارة والعاملين بها".

جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الذي عقده نائب الوزير مع المعلمين، لبحث بعض المشكلات التى تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها؛ لتحقيق استقرارهم الوظيفي، ما ينعكس على أدائهم لصالح العملية التعليمية.
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