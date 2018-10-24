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حوادث

ضبط 50 قضية تموينية بالجيزة خلال 24 ساعة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
شنّت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة حملات تموينية بمختلف أنحاء القطاع.

وأسفرت الحملات بقيادة العميد مصطفى بكري، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بالجيزة، عن ضبط 50 قضية. 

وتشمل القضايا: ٧ قضايا غلق في مواعيد العمل الرسمية، و٩ قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، و11 قضية خبز غير مطابق للمواصفات، و١٠ قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص، و١٣ قضية عدم الاعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ العرض على النيابة.
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