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فن

شيرين تدخل الأعلى مشاهدة بـعد طرح تاج راسك بساعات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:08 م
صدى البلد
أحمد البهى
تمكنت الفنانة شيرين من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر ، وذلك بعد ساعات من طرحها أغنية "تاج راسك " والتى من المقرر طرحها ضمن ألبوم " نساى " اليوم.

حيث حققت الأغنية التى تحمل توقيع كل من الشاعر أمير طعيمة والملحن خالد عز ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة ، وهو ما جعلها تحتل المركز الـ 17 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.

يذكر أن شيرين تطرح ألبومها الجديد والذى يضم 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، و طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".
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