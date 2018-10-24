شيرين تدخل الأعلى مشاهدة بـعد طرح تاج راسك بساعات

تمكنت الفنانة شيرين من الدخول في قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب مصر ، وذلك بعد ساعات من طرحها أغنية "تاج راسك " والتى من المقرر طرحها ضمن ألبوم " نساى " اليوم.



حيث حققت الأغنية التى تحمل توقيع كل من الشاعر أمير طعيمة والملحن خالد عز ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة ، وهو ما جعلها تحتل المركز الـ 17 من أصل 50 فيديو تضمهم القائمة.



يذكر أن شيرين تطرح ألبومها الجديد والذى يضم 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، و طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".