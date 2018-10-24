أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم الأربعاء .





وأفاد برنامج "8 الصبح" بأن الدولار الأمريكي سجل نحو 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 20.56 جنيه للشراء، 20.67 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.34 جنيه للشراء، 23.47 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 17.91 جنيه للشراء، 18.02 جنيه للبيع، والين الياباني "100 ين" 15.86 جنيه للبيع، و15.95 للشراء.



