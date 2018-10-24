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حوادث

أمن الجيزة يضبط ٩١ متهما في قضايا مخدرات وأسلحة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتعقب ذوي الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت الحملات بإشراف مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط ٧٧ متهما في قضايا مخدرات، بإجمالي مضبوطات ٦١٩٥ جرام حشيش، و١٩٢٩ قرصا مخدرا، و٩٣٧٠ جرام استروكس، و٢٤ جرام هيروين.

كما نجحت الحملات في ضبط ١٤ متهما في قضايا الأسلحة النارية، بإجمالي مضبوطات ١ بندقية خرطوش بامب أكشن، و١١ فرد محلي الصنع، و٢ طبنجة عيار 9 ملم، و١٣ طلقة عيار ناري مختلف.

تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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