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محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد ترقية 5173 معلما وأخصائيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:10 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قرار رقم 265 لعام 2018 والخاص بترقية 5173 معلم وأخصائي من أبناء المحافظة والذين استوفوا المدة البينية وبعد اجتياز التدريبات بالأكاديمية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم التداوي مدير عام مديرية التربية والتعليم على أن من تضمنه قرار الترقية سوف يتم منحهم بدل الاعتماد المقرر قانونيا اعتبارا من الشهر التالي لصدور القرار.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تتبناها الوزارة لعدم تفويت الفرصة على الكوادر التعليمية.
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