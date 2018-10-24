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شاهد.. أدلة جديدة تكشف تورط قطر فى دعم الإرهابيين

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن أدلة جديدة على تورط أمير قطر فى دعم التنظيمات الإرهابية ودعم وتمويل أفراده؛ حيثُ تمنح قطر جوازات سفر مزورة للإرهابيين لتسهيل دخولهم إلى بريطانيا، ما يهدد الأمن البريطانى.

وأكدت "مصطفى"، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، أن قطر تدعم الإرهاب أينما كان على مستوى العالم، مشيرًة إلى أن اليابان أعلنت عن توسط قطر للإفراج عن صحفى يابانى كان مختطفا منذُ 3 سنوات فى سوريا وتم الإفراج عنه والذهاب إلى تركيا.

وقالت إن دولة اليابان رفضت دفع أى أموال للإفراج عن هذا الصحفى الإرهابى، مشيرة إلى أنه دخل تركيا بجواز سفر قطرى.

وأضافت أن قطر منحت أكثر من مليار دولار للإرهابيين فى العراق، موضحًة أن قطر أصبحت المدافع الأول عن الإرهابيين حول العالم.
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