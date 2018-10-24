جوتيريش: نجدد التزامنا كأمم متحدة بتعزيز الكرامة





وإذا كان عدد النزاعات يتضاعف والناس يعانون، فنحن لا نستسلم لأننا نعلم أن كل رجل وكل امرأة وكل طفل يستحق حياة ينعم فيها بالسلام.



واختتم رسالته بهذه المناسبة قائلا: "فلنعمل ونحن نحتفل بيوم الأمم المتحدة على تجديد التزامنا كأمم متحدة برأب ما تفكك من عرى الثقة وعلاج أسقام الكوكب وعدم ترك أي أحد خلف الركب وتعزيز الكرامة لفائدة الجميع".



أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن ذكرى تأسيس المنظمة الدولية مناسبة لتجديد التزام الأمم المتحدة بتعزيز الكرامة وحياة ينعم فيها الجميع بالسلام.وتابع جوتيريش، في كلمته بمناسبة تأسيس المنظمة الدولية أن يوم الأمم المتحدة يصادف حلول الذكرى السنوية لميثاقها التأسيسي، تلك الوثيقة التاريخية التي تجسد آمالنا ”نحن الشعوب“ وأحلامنا وتطلعاتنا.وأضاف أنه وفي كل يوم، تعمل الأمم المتحدة بنسائها ورجالها من أجل ترجمة ذلك الميثاق إلى واقع ملموس، وأبدًا لا نستسلمُ رغم الصعاب ورغم العقبات.وقال جوتيريش، إنه إذا كان عدم المساواة في ازدياد رغم تراجع الفقر المدقع، فنحن لا نستسلم لأننا نعلم أننا بالحد من عدم المساواة نفتح مزيدا من أبواب الأمل والفرص ونعزز السلام في جميع أنحاء العالم، ولئن كان إيقاع تغير المناخ يتسارع، فإننا لا نستسلم لأننا نعلم أن مكافحة ذلك التغير هي سبيلنا الوحيد.وأشار إلى أنه إذا كانت حقوق الإنسان تنتهك في أماكن عديدة، فنحن لا نستسلم لأننا نعلم أن احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية شرط أساسي لتحقق السلام.