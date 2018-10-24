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تعليم

رئيس جامعة الأزهر وعمداء الكليات يتفقدون قاعة المجلس الجديدة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:56 م
صدى البلد
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، وعمداء كليات الجامعة قبيل بدء مجلس الجامعة اليوم، مقر المجلس الجديد بالإدارة العامة بمدينة نصر، وذلك بعد انتهاء تجهيزاته، للاطمئنان على الانتهاء من التشطيبات النهائية له تمهيدا لافتتاحه قريبا.

وتجول رئيس الجامعة ، داخل قاعة مجلس الجامعة، لمتابعة التجهيزات النهائية، واحتياجات القاعة لتكون على مستوى يناسب زيادة عدد كليات الجامعة التي تمتد فروعها على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن المقر الجديد للمجلس جرى إعداده على أعلى مستوى من التجهيزات الإنشائية، وبشكل يمكن معه تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يليق بجامعة الأزهر أعرق جامعات الدنيا.

وأشار إلى أن مقر مجلس الجامعة، ألحق به أماكن مخصصة لاستقبال الزوار واستراحة لعمداء الكليات، كما ألحق بالمقر أيضا قاعة لهيئة الجودة بالجامعة، ومكان معد لورش العمل المرتبطة بالجودة.
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