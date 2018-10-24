محافظ المنيا يتفقد أعمال التطوير بالمدينة

تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، عددا من مداخل وبوابات مدينة المنيا، حيث بدأ بطريق الشرفا، لدراسة تطوير الطريق بالشكل الذي يليق باعتباره مدخل مهم من مداخل المدينة وحلقة وصل بينها وبين الطريق الصحراوي الشرقي، بالإضافة الى متابعة أعمال تأمين الطريق من خلال إقامة حواجز «نيو جيرسي» أسفل الطريق، وإزالة بعض العقارات بالطريق لتوسعته تنسيقا مع الوحدة المحلية.



رافق المحافظ خلال جولته محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة واحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندسة إيفيت إسحاق، مدير عام مديرية النقل والطرق، ومحمد سيد رئيس المدينة.



وشملت الجولة تفقد مدخل كوبرى النيل باتجاه الطريق الأوسط الواصل بمدينة المنيا الجديدة، والمدخل الشمالي للمدينة باتجاه قرية دمشير، والطريق الزراعي مصر أسوان، والمدخل الجنوبي باتجاه قرية ماقوسة، وطريق الكورنيش أمام عمارات نقابة الأطباء بحي جنوب.



وأكد المحافظ أن مداخل المدينة هي الواجهة الأولى التي تعطي انطباعًا وصورة ذهنية جيدة عن المحافظة لدى زوارها، حيث ناقش كيفية تطوير المداخل ورصفها بالكامل وتجميلها بالشكل المناسب ودهان الأرصفة والبلدورات، وزراعتها ومتابعة اعمال صيانة اللوحات الارشادية سواء الاعلانية منها أو الخاصة بالمرور، وكذلك التأكد من صيانة أعمدة الإنارة، موصيًا بسرعة إنجاز الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.



وكلف رئيس المدينة بإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والتعديات والأكشاك المخالفة وغير المرخصة على جانبي الطرق الرئيسية للمدينة، والعمل على متابعة عدم عودتها مرة أخرى.