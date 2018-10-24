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حوادث

إحباط محاولة سائق تهريب 21 ألف طلقة رش بميناء سفاجا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
المضبوطات
المضبوطات
مصطفى الرماح
نجحت إدارة شرطة موانئ سفاجا فى إحباط محاولة تهريب أكثر من 21 ألف طلقة رش إلى داخل البلاد.

تمكن قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانئ سفاجا من ضبط المدعو على . ص . أ – 34 سنة سائق – ومقيم بدائرة مركز شرطة الزرقا بدمياط (قائد سيارة نقل بمقطورة) حال قدومه من إحدى الموانئ التابعة لإحدى الدول العربية إلى ميناء سفاجا البحرى وبحوزته (21500 طلقة رش خاصة ببنادق ضغط الهواء أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية) مخبأة داخل كابينة السيارة بالمخالفة لقانون الجمارك فى شأن الأسلحة والذخائر.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها والاتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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