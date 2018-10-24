ضبط 11 طن كبدة ولحوم ودواجن غير صالحة فى حملة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 11 طن كبدة ولحوم رومى ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة ببنها وشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير مباحث التموين يفيد بضبط 7 أطنان رومى ودواجن وكبدة غير صالحين للاستهلاك الآدمى بهايبر بمدينة بنها وثلاجة بطوخ.



