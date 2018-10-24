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حوادث

ضبط 11 طن كبدة ولحوم ودواجن غير صالحة فى حملة بالقليوبية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:41 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث التموين بالقليوبية من ضبط 11 طن كبدة ولحوم رومى ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمى فى حملة ببنها وشبرا الخيمة، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية إخطارا من مدير مباحث التموين يفيد بضبط 7 أطنان رومى ودواجن وكبدة غير صالحين للاستهلاك الآدمى بهايبر بمدينة بنها وثلاجة بطوخ.

كما تم ضبط 4 أطنان كبدة مستوردة ودهون حيوانية فى أحد المطاعم بحى شرق شبرا الخيمة وورد تقرير الطب البيطرى أن المضبوطات بها تغير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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