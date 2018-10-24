عضو جمعية رجال الأعمال يطرح حلولا للاستفادة من الأراضي: 90% منها خالية

قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المصريين تركوا 90% من مساحة مصر خالية تماما، رغم مواجهة الحكومة كارثة الدين العام الذي يتزايد سنويا دون توقف ويفند جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.



وأضاف الدمراوي، أنه يتم إعداد خرائط جديدة للمدن والقرى تشمل إضافة مليون فدان واحد لجميع مدن وقري مصر بتخطيط حضاري تحت إشراف وزارة الإسكان وبمساعدة المحافظين مع عمل حصر وتقييم عادل للمساحات المضافة.



واقترح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، توسيع كردونات القري والمدن بنسبة لا تتعدى 0.5% من مساحة مصر التي تبلغ نحو 238 مليون فدان منها لا يقل عن 200 مليون فدان خالي تماما وغير مستغل.



وأوضح الدمراوي، أن قيمة الأرض التي يتم اضافتها للكردون ستصل قيمة المتر بها إلي عشرة أضعاف سعرها الحالي وذلك من إحدى الحلول الآتية، الأول أن يتم سداد نصف قيمة الأرض أو النسبة العادلة التي يتم دراستها من متخصصين ما يعود بالنفع على صاحب الأرض والدولة على أقساط مناسبة لمالك الأرض.



واستكمل عضو جمعية رجال الأعمال، أن الحل الثاني يتمثل في قيام الدولة بتقسيم الأرض وطرح نصفها أو النسبة المقررة للبيع بعد تجهيز المرافق اللازمة، مؤكدا أن توجيه حصيلة الدولة إلي سداد الدين العام سيقضي على نسبة كبيرة منه أن لم يكن كله بل من المتوقع تحقيق فائض لكل محافظة يتم توجيهه لضروريات كل محافظة على حده.



وأشار الدمراوي إلى أن المتخصصين في الزراعة أثبتوا استحالة عودة الأرض التي تم البناء عليها إلي زراعية مرة أخرى وأن المياه اللازمة لزراعة فدان بالغمر تكفي لزراعة 5 أفدنة بالرش والتنقيط أي يتم استبدال المليون فدان بـ 5 ملايين فدان بنفس كمية المياه.



