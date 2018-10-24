الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة مائية وشوائب عالقة على أغلب أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى سقوط أمطار على السواحل الشمالية، والتي تمتد إلى داخل البلاد مع نهاية هذا اليوم.



وأضاف "عبد العال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن الأمطار سوف تمتد إلى أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر بدء من الغد.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار على القاهرة ستكون من خفيفة إلى متوسطة، منوهًا بوجود نشاط في حركة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

