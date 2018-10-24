رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا يتابع مستوى الخدمات المقدمة بالقرى

تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، مستوى الخدمات المقدمة بعدد من القطاعات الخدمية المختلفة بقرى (عزوز ـ سفاى ـ ابوقرقاص البلد ـ الكرم ـ منهرى ) وحى شرق المدينة وذلك للتأكد من حسن سير العمل والوقوف على مستوى النظافة العامة والخدمة المقدمة للمواطن.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس المركز تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الرقابة والمتابعة لكافة القطاعات الخدمية داخل القرى التابعة لمجالس المدن وتكثيف حملات النظافة داخل كل قرية ورفع كافة التراكمات الموجودة بالشوارع والدفع بمعدات الوحدة القروية لنقل هذه التجمعات من القمامة والمخلفات إلى المقالب العمومية وإزالة ورفع كل حالات الإشغالات على جانبي الطريق العام وبالطرق المؤدية من والى المدارس.



من جانبه، طالب رئيس المركز رؤساء القرى خلال الجولة بتقديم تقارير ميدانية بشكل دوري عن مستوى الخدمة في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن في حياته اليومية مثل مياه الشرب والصحة والكهرباء والتموين والتعليم لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لدعمها من أجل التيسير على المواطنين.