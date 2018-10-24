تحرير 200 محضر خلال حملة إشغالات وتعديات على مزلقانات أبو تيج

نجحت أجهزة محافظة أسيوط بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات العشوائية على مزلقانات السكة الحديد بقرى ومدينة أبوتيج والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المواطنين فضلا عن إزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الري وحرم الطرق لتحقيق الانضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات التي تعوق حركة سير المارة والسيارات.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف الحملات على مزلقانات السكة الحديد والمعابر لإزالة أي إشغالات موجودة بها وتوفير كل عوامل الأمان للمواطنين أثناء عبورهم المزلقانات بالتنسيق مع الهيئة العامة للسكة الحديد تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع المحافظين منوهًا أن هذه الاشغالات تمثل خطورة على حياة المواطنين نظرًا لوجودها بجوار شريط السكة الحديد مشددًا على إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطرق التي تتسبب في عرقلة حركة السيارات والتكدس المروري وإعاقة حركة المواطنين فضلًا عن ظهور الشوارع والميادين بصورة سيئة وغير لائقة.



كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج قد شنت حملة برئاسة حسين كشك رئيس المركز وبمشاركة المهندسة هالة محمد عبدالله نائبة رئيس المركز واللواء محمد عبد اللطيف مساعد فرق الجنوب وروئساء قري النخيلة وباقور والفليو ومساعدي رئيس المركز ومهندسي الري والسكة الحديد وقسم الاشغلات وشرطة المرافق لازالة كافة التعديات والاشغالات القائمة على جانبي مزلقانات السكة الحديد بأبوتيج ونجحت الحملة في إزالة جميع الاشغالات والتعديات على مزلقانات السكة الحديد بدءًا من مزلقان نزلة باقور شمالًا مرورًا بباقور والفليو ومزلقان مدينة أبوتيج ومزلقان المسعودي حتى مزلقان قرية النخيلة جنوبًا وتمت إزالة الاشغالات بمعدات الحملة الميكانيكية للمركز.



وأوضح رئيس المركز أنه الحملة واصلت أعمالها بالتنسيق مع شرطة المرافق وتم إزالة العديد من الاشغالات بأملاك الري على حرم ترعة نجع حمادي وغرب السكة الحديد بالمدينة وازالة الاكشاك المخالفة بدون ترخيص داخل المدينة والقري كما تم رفع الإعلانات المخالفة وإشغالات المحلات والأكشاك والمقاهي والباعة الجائلين بناءًا على شكاوى المواطنين وتم تحرير 200 محضر خلال الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتحفظ على المضبوطات.