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تعليم

جامعة مطروح تمنح أول درع لها لوكيلة كلية رياض الأطفال..صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:36 م
صدى البلد
نور محمود
كرم الدكتور محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح، نجلاء محمد علي، وكيل كلية رياض الأطفال ومنحها أول درع بجامعة مطروح، لمجهوداتها المتميزة والجدية والالتزام، وقام بتكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية وخاصة مسابقة مارثون الجامعة الذي تم انعقاده الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في إطار قيام كلية رياض الأطفال جامعة مطروح احتفالية كبرى بالطالبات الجدد للعام الدراسي الجديد ٢٠١٨-٢٠١٩، بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الدكتور إبراهيم الصاوي، القائم بأعمال عميد كلية رياض الأطفال، الدكتور صلاح عسران، القائم بأعمال كلية التربية الرياضية والدكتور كمال عناني، القائم بأعمال عميد كلية الآثار.

وأوضح أن كلية رياض الأطفال تعتبر من الكليات النشطة بشكل واضح, لوجود بها المزيد من الأنشطة الدراسية, موجها لعمداء الكليات ضرورة دعم وتشجيع الطلاب لممارسة كافة الانشطة الجامعية.
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