حملة في منفلوط لتأهيل بعض الشوارع وضبط مخالفات حرق الذرة

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بقرى ونجوع المحافظة وذلك طبقًا للإمكانات المتاحة لافتًا إلى العمل على تسوية وتمهيد الطرق غير ممهدة وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها لرفع معاناة المواطنين في الانتقال بين أرجاء المحافظة، مؤكدًا رصف عدد من الشوارع والطرق بناءً على الخطة الموضوعة مسبقًا لأعمال الرصف، مؤكدًا العمل على محاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ـ مخلفات الذرة ـ والتي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.





وأكد حسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، في بيان، الأربعاء، على العمل على تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتسوية وتمهيد الشوارع بدائرة المركز باستخدام معدات الوحدة المحلية فضلًا عن فرش طفلة صفراء بالشوارع الرئيسية لتمهيدها، مشيرًا إلى رصف الشوارع والطرق بالمركز يأتي طبقًا للخطة الموضوعة وبناء على التنسيق بين القطاعات الخدمية الآخرى كـ(المياه، الصرف الصرف، والكهرباء)، وغيرها.



