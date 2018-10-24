حملة في منفلوط لتأهيل بعض الشوارع وضبط مخالفات حرق الذرة

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية بقرى ونجوع المحافظة وذلك طبقًا للإمكانات المتاحة لافتًا إلى العمل على تسوية وتمهيد الطرق غير ممهدة وتحسين الطرق الفرعية بين القرى وبعضها لرفع معاناة المواطنين في الانتقال بين أرجاء المحافظة، مؤكدًا رصف عدد من الشوارع والطرق بناءً على الخطة الموضوعة مسبقًا لأعمال الرصف، مؤكدًا العمل على محاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ـ مخلفات الذرة ـ والتي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد حسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، في بيان، الأربعاء، على العمل على تنفيذ توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بتسوية وتمهيد الشوارع بدائرة المركز باستخدام معدات الوحدة المحلية فضلًا عن فرش طفلة صفراء بالشوارع الرئيسية لتمهيدها، مشيرًا إلى رصف الشوارع والطرق بالمركز يأتي طبقًا للخطة الموضوعة وبناء على التنسيق بين القطاعات الخدمية الآخرى كـ(المياه، الصرف الصرف، والكهرباء)، وغيرها.
وأشار درويش إلى مواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعيًا الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية وإحالة المخالف للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك برئاسته وبمشاركة أشرف فوزي وربيع محمدين مساعدي رئيس المركز ومنصر هريدي رئيس قرية أم القصور والمهندس عثمان عبدالرحيم وكيل الإدارة الزراعية وفريد مكادى مسئول حماية الأراضي وخالد مدكور مدير ادارة البيئة بالمركز ومحمود الشرقاوي وكيل إدارة البيئة ومحمد سلامة مسئول الأمن بالوحدة وبالتنسيق بين المحافظة وجهاز شئون البيئة بالمحافظة وإدارة البيئة لما يسببه الحرق من أضرار على صحة المواطنين وتلوث البيئة وتكوين السحابة السوداء لافتًا إلى تحرير 26 محضر للمخالفين بمدينة منفلوط وقرى (الحما شرق ، وجزيرة الحواتكة وبني شقير و وغيرها حيث تم طلب قوات الحماية المدنية وسيارات المطافئ لإخماد تلك الحرائق.