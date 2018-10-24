ضبط مسئولي شركة لإلحاق العمالة للخارج لنصبهم على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.



البداية عندما تبلغ من بعض المواطنين بتعرضهم لواقعة نصب وإحتيال من قِبل مسئولى إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ،كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية، دون الوفاء بذلك.



بالبحث والتحرى أسفرت نتائج إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن صحة تلك الوقائع وأن مرتكبى الواقعة كلٍ من :-

المدعو/ بلال .ع.ع- 68 سنه مدير إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج – مقيم (بمحافظة الجيزة) والمدعو/ أشرف .م.ب - 37 سنه مندوب سفريات مقيم (بمحافظة الأقصر)، والسابق إتهامه والحكم عليه فى عدد ( 7 ) قضايا " بإجمالى 3 سنوات حبس، حيث قام المذكوران بالإستيلاء على مبلغ (200000) مائتى ألف جنية من المجنى عليهم بواقع (40000) أربعين ألف جنيه من كل منهم بزعم توفير فرص عمل لهم بإحدى الدول العربية بمهن مختلفة.



كما تبين قيام المتهمان سالفى الذكر بتزوير تأشيرات دخول منسوب صدورها لإحدى الدول العربية ، وكذا عقود عمل للقوى العاملة بذات الدولة ، وتسليمها للمجنى عليهم من الضحايا لإدخال الغش والتدليس عليهم وإقناعهم باصدار تأشيرات عمل لهم ، وتمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على المبالغ المالية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمقر الشركة المُشار إليها، والكائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعُثر بحوزة المتهم الثانى على هاتف محمول تبين إحتوائه على العديد من الملفات والمستندات عبارة عن (30) تأشيرة دخول منسوب صدورها للإدارة العامة لشئون الإقامة بإحدى الدول العربية ، تفيد منح تأشيرات دخول لمواطنين مصريين للعمل بشركات مقاولات كبرى، "مزورة بالكامل " و (30) عقد عمل منسوب للهيئه العامة للقوى العاملة بذات الدولة بأسماء أشخاص مختلفة تفيد تعاقدهم مع شركات مقاولات و (15) عقد عمل منسوب لوزارة الشئون الإجتماعية والعمل بذات الدولة تفيد تعاقد أشخاص مصريين مع إحدى شركات المقاولات و ( 5 ) صور جوازات سفر خاصة بالمجنى عليهم .