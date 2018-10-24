الصحف الكويتية: السيسي يشرف على بناء سد جديد في تنزانيا.. ربط السكة الحديد بين مصر بالسودان.. الرياض تتوعد المتورطين بقتل خاشقجي.. وواشنطن تهدد روسيا والصين وإيران بتطوير ترسانتها النووية

الصحف الكويتية:

ربط شبكة السكك الحديدية بين السودان ومصر

مصر تستضيف 23 دولة في بطولة العالم للباراموتور في الفيوم

الكويت تدرج 9 أفراد على قائمة الإرهاب مرتبطين بالحرس الثوري

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال بالضفة الغربية

وذكرت "الوطن" أنه يأتي على رأس المشاركين 6 دول عربية، وهي مصر والعراق والسعودية والإمارات وعمان وليبيا، و17 دولة أجنبية وهي: إسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وهولندا، وبريطانيا، والتشيك، وفنلندا، وأمريكا، وكندا، واليابان، وبولندا، وروسيا، وماليزيا، وإيطاليا.





أما صحيفة "الجريدة" الكويتية، فصدرت تقاريرها عن مصر، بما كشفه وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، حاتم السر علي، من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، سيشهدان بعد اجتماعهما معًا في الخرطوم غدًا الخميس توقيع اتفاقية لربط شبكة السكك الحديدية بين البلدين، "وسيمكنك استقلال القطار من محطة سيدي جابر بالإسكندرية حتى الخرطوم مباشرة بدون توقف".





واعتبر علي، في كلمته في اجتماعات وزراء النقل العرب بالإسكندرية، أن "هذه هي أول خطوة مهمة في التعاون بين مصر والسودان".





ومن صحيفة "الرأي"، أعلن الملحق التجاري في السفارة الأمريكية جف هاملتون، أن عام 2017 سجل رقمًا قياسيًا في حجم الصادرات الأمريكية للكويت، حيث بلغت 5.2 مليار دولار، متوقعا أن يكون عائد الصادرات الأمريكية في 2018 أقل، بفعل صفقة طائرات البوينج التسع التي تمت العام الماضي.







وأضاف: "أما الصادرات الكويتية لأمريكا فقد قاربت 3 مليارات دولار، معظمها منتجات نفطية"، وذكر أن زيارات الكويتيين للولايات المتحدة خلال عام 2017 بلغت 87 ألف زيارة للكويتيين.

عربيًا، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية، إن شابًا فلسطينيًا استشهد وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون القريبة من مدينة جنين في الضفة الغربية.







وقال شهود عيان إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة طمون فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد الشاب محمد بشارات (21 عاما) وإصابة ثلاثة آخرين، وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه الشبان الذين رشقوها بالحجارة.

دوليًا، قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية تحت عنوان "واشنطن تهدد روسيا والصين وإيران بتطوير ترسانتها النووية"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بتعزيز ترسانته النووية، وذلك بعد أن أعلن نيته الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا إبان الحرب الباردة، وسط تحذيرات من موسكو بأن ذلك سيجعل العالم أكثر خطورة.







وقال ترامب، إن روسيا لم تلتزم بروح الإتفاق أو بالاتفاق بحد ذاته، ولم يوضح ما إذا كان سيتم التفاوض على معاهدة جديدة، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستطور هذه الأسلحة ما لم توافق روسيا والصين على التوقف عن ذلك.

اهتمت الصحف الكويتية بقضايا الشأن المصري، حيث تفرد الصحف في العادة مساحات للحديث عن المستجدات المصرية، علاوة على اهتمام صحف الأربعاء بعدد من القضايا الدولية التي تهم القارئ.في الشأن المصري، ركزت صحيفة "الوطن" الكويتية على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود مصر نحو عمقها الأفريقي، وذلك عبر مساعدة مصر دولة تنزانيا في بناء سدٍ جديد.وتحت عنوان "مصر تبني في أفريقيا.. السيسي يشرف على بناء سد جديد في تنزانيا"، قالت "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التنزاني، جون ماجوفولي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، وإنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، ذكر أن رئيس تنزانيا أشاد بالاستثمارات المصرية في تنزانيا، في ضوء تصميم وتشييد سد "ستيجلر جورج" في حوض نهر "روفيجي" في تنزانيا بمشاركة شركة "المقاولون العرب" المصرية، وهو المشروع الذي تعتبره الحكومة التنزانية من أهم المشاريع القومية لتوليد الكهرباء.وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن اعتزاز القاهرة بما يربطها بتنزانيا من أواصر أخوة وصداقة وتعاون، مرحبا في هذا الصدد برسو عطاء سد "ستيجلر جورج" على الشركة المصرية.وأوضحت أن الرئيس التنزاني وجه الدعوة للرئيس السيسي لوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء السد.وعن استضافة مصر لبطولة العالم للباراموتور(السلالوم)، والتي تجري حاليا الاستعدادات لها في الفيوم، قالت "الوطن" الكويتية إنها ستقام في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل، بحضور 50 طيارا من 23 دولة من مختلف أنحاء العالم.ولفتت الصحيفة إلى أن الحدث ترعاه هيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الطيران المدني وتنظمه شركة "سكاي سبورتس" تحت إشراف ودعم نادي الطيران المصري والاتحاد الدولي للرياضات الجوية FAI.وقد تم اختيار بحيرة قارون لتقام فوقها أكبر بطولة في العالم لطيران الباراموتور (السلالوم) والاستمتاع بالطيران فوق بحيرة قارون، حيث أكد أسامة فؤاد، أحد المنظمين، أنه بعد نجاح الدورة الأولى من البطولة العام الماضي والتي أقيمت في نفس المكان، وجد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية إنها المكان المثالي لإقامة هذه البطولة سنويا.وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن العلاقات الثنائية بين مصر والسودان قد شهدت تطورا كبيرا خلال العام الحالي، وهو ما انعكس في عقد العديد من الاجتماعات على مستوى القطاعات المختلفة.وفيما يخص الشأن الكويتي، نقلت "الوطن" تأكيد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف من أن مشاركة الكويت في مؤتمر "مبادرة المستقبل للاستثمار" بالرياض تشكل فرصة للاطلاع على ما يحمله المستقبل من فرص استثمارية.وأكد الوزير الحجرف على هامش المبادرة أن الحضور الكبير من مؤسسات مالية واستثمارية كويتية عامة وخاصة يبين الحرص على الاستفادة من هذا المؤتمر الاستثماري الذي كان ولايزال منذ نسخته الأولى أكبر مؤتمر استثماري في الوطن العربي.وشدد على أن السوق السعودية تحظى بأساسيات اقتصادية صلبة ومتينة مبنية على سوق مدفوع بطلب محلي كبير، بالإضافة إلى سوق تصدير حيوية للمنتجات غير النفطية.ولفت إلى أنه "لهذه الأسباب نرى اليوم هذا الحضور الكبير من الكويت للاطلاع على ما يحمله المؤتمر من فرص استثمارية كبيرة وواعدة تعكس حرصا على استطلاع هذه الفرص والاستفادة من التجارب العالمية والإقليمية في مستقبل الاستثمار".واستكمالًا لما سبق وأنه أعلنته السعودية والبحرين بحق قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أنه في إطار جهود دولة الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه قررت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل بإدراج تسعة من الأفراد الإرهابيين والمرتبطين بحركة طالبان وارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني، علما بأن هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب وهم مملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.وهذه الإجراءات تأتي استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز.إقليميا، اهتمت صحيفة "الجريدة" بإعلان خادم الحرمين الشريفين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه وبحضور ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي توفي في حادثة لا يزال التحقيق فيها مستمرًا لكشف ملابساتها بالقنصلية السعودية في إسطنبول بداية الشهر الجاري.وقالت "الجريدة" إن خادم الحرمين وولي عهده قدما العزاء لعائلة خاشقجي، في وقت أكدت فيه الحكومة السعودية محاسبة "المقصر كائنا من كان"، حيث أكد مجلس الوزراء السعودي أن التوجيهات والأوامر الملكية في القضية تعكس عزم القيادة على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك.وفي السياق نفسه، تناولت الجريدة الرواية التركية لحادثة القنصلية، وقالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم في كلمته أمس، أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، بعض التفاصيل عما تملكه بلاده من معلومات حول قضية خاشقجي، والتي لم يكن بها أي جديد حول القضية سوى تأكيد لما سبق وأعلنته السعودية بكل حيادية.وفي موضوعٍ آخر، قالت "الرأي" إن الكويت أكدت مجددا استعدادها لدعم وتسهيل جميع الجهود الدولية الساعية لتغليب الحل السياسي المستند لقرارات الشرعية الدولية وتيسير عمل المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن جريفيث في جهوده الحالية لإعادة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار رغم التحديات الأمنية المحدقة.جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ.ونقلت الصحيفة ما قاله الكرملين من إن المعاهدة بها نقاط ضعف لكن لا يوجد ترحيب بالمنهج الأمريكي الخطير الذي يتحدث عن الانسحاب دون اقتراح بديل.