اليوم .. جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد بالنادي النهري فى المعادي



تعقد النقابة العامة للمحامين اليوم الأربعاء جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك بالنادي النهري للمحامين فى المعادي، بحضور بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ، وغياب النقيب سامح عاشور .



وقال أبو بكر الضوة، أمين عام مساعد النقابة العامة للمحامين، إنه تقرر نقل مقر انعقاد الجلسة إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، نظرًا لانشغال قاعة اتحاد عمال مصر.



ويتاح الحضور لكل من سدد الرسوم حتى 3 أكتوبر الحالى، ومن لم يحضر جلسته السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة والكرافتة، وروب المحاماة.