نجاحات جديدة لـ مصر للطيران.. الفوز بعضوية مجلس إدارة IATP للمرة الثالثة.. تشغيل ماكينة توليد غاز النيتروچين معتمدة دوليا لأول مرة.. وتلبية احتياجات أسطول الشركة وزيادة الأرباح وتقليص النفقات

مصر للطيران:

ﺘﻮرﻳﺪ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻃﺮاز SNG Il لأول مرة

ﺗﺮﻛﻴب الماكينة بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة وبدء تشغيلها

ﺗﻮﻓير اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان والشركات الأجنبية

الفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة IATP للمرة الثالثة

اتخذت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أحدث خطواتها نحو تطوير بنيتها اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ، في ضوء استراتيچية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني تحت قيادة الفريق يونس المصري.وﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ Bauer Kompresen اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﺘﻮرﻳﺪ ﻣﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ أﺣﺪث ﻃﺮاز SNG Il إﻧﺘﺎج ﻋﺎم ٢٠١٨ لأول مرة في شركة مصر للطيران، واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻏﺎز اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻮاء اﻟﺠﻮي ﺑﺪرﺟﺔ نقاء ﺗﺒﻠﻎ ٩٩.٩ ﺑﻀﻐﻂ ﻋﺎﻟﻲ ﺣﺘﻰ ٢٥٠ ﺑﺎرا.وبحسب بيان اليوم، الأربعاء، يندرج هذا المشروع ﺗﺤﺖ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف ﻟﺰﻳﺎدة اﻷرﺑﺎح وﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ.وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن هذا اﻟﻤﺸﺮوع يهدف إلى تلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت أﺳﻄﻮل ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﻣﻦ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻄﺎﺋﺮات الشركة 20 أﺳﻄﻮاﻧﺔ يوميا، ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﺧﻼل 6 أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ.من جانبه، أوضح المهندس مصطفى علي الدين، رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أنه ﺗﻢ ﺗﺮﻛﻴب الماكينة الجديدة ﻓﻲ ﻣﺒﻨى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻄﺎر ٣، وبدأ تشغيلها الفعلي ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﺧﺒﺮاء ﺷﺮﻛﺔ Bauer Kompresen، والتي تضمن ﺗﻮﻓﺮ ﻏﺎز اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎء واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﺮان وﻃﺎﺋﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، كما ﺗﻤﺜﻞ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺷﺤﻦ أﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎر.جدير بالذكر أن اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎت إﻧﺘﺎج ﻏﺎز اﻟﻨﻴﺘﺮوﺟﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻄﻴﺮان EASA وإدارة اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ FAA.وعلى صعيد التواجد الدولي، انتُخبت مصر للطيران لعضوية مجلس إدارة منظمة "IATP - International Airlines Technical Pool"، وذلك خلال اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ رﻗﻢ 118 اﻟﺬي ﻋﻘﺪ مؤخرا ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﺟﺎﻛﺎرﺗﺎ - إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ، واﻟﺬي ﻳﻌﺪ إحدى أﻫﻢ المنصات العالمية التي ﺗﺠﻤﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ وﻋﻤﺮة اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻣﻮردي ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ.وﺗﻬﺪف ﻣﻨﻈﻤﺔ IATP إﻟﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺗﺒﺎدل ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ Spare Parts Pool واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﺷﺮﻛﺎت ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻄﺎرات ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺣﻼت.وتضم المنظمة 114 ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ و36 ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻟﻠﻄﺎﺋﺮات.وقال المهندس عصام حنفي، مستشار رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، إن عضوية مصر للطيران بهذه المنظمة يتيح لها العديد من المزايا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر وأﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ أو أﻋﻤﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺸﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻹﻗﻼع وﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات اﻟﻼزﻣﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات إزاﺣﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات المتعثرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻷﺳﻄﻮل الشركة ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ مستوى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ شركة الصيانة والأعمال الفنية لشركات الطيران وتسويق وبيع الرواكد من قطع الغيار والمعدات والأجهزة للطائرات غير العاملة.