مشروع JANNA للإسكان الفاخر يحقق 254 مليون جنيه مقدمات حجز فى أسبوع... وأكثر من 100 ألف زيارة للموقع.. وعباس: مواقع المشروع متميزة بالمدن الجديدة

"الإسكان": فى الـ8 أيام الأولى.. 2542 مواطنًا سددوا مقدمات الحجز بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

8713 مواطنًا سجلوا بياناتهم بغرض الحجز وعدد الزيارات التى تمت للموقع الإلكتروني حتى الآن نحو 100 ألف زيارة

عباس: مواقع JANNA مميزة فى 6 مدن جديدة









أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن عدد المواطنين الذين سددوا مقدمات حجز 7176 وحدة سكنية، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بلغ 2542 مواطنًا، فى الـ8 أيام الأولى، منهم 1443 بالـACH، و730 ببنك التعمير والإسكان، و369 بالسويفت كود بعائد قدره 254 مليون جنيه تقريبا، بينما بلغ عدد من سجلوا بياناتهم بالموقع الإليكترونى بغرض الحجز 8713 مواطنًا، وعدد الزيارات التى تمت للموقع الإليكترونى حتى الآن نحو 100 ألف زيارة.





وأوضح أن التقديم (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، وتحويل مقدمات الحجز، مستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4/11/2018، بينما سيبدأ الحجز (الخطوة الثالثة) من الساعة 10 صباح يوم الإثنين 19/11/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم الخميس 13/12/2018، والتخصيص بأسبقية الحجز (online)، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح حاليًا 7176 وحدة سكنية، كمرحلة أولى، بمشروع" JANNA" للإسكان الفاخر، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة.





وحول تفاصيل المواقع المتميزة للوحدات المطروحة، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: فى مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 2688 وحدة سكنية (112 عمارة)، بمنطقة التوسعات الشمالية بجوار أرض جامعة القاهرة، ويتميز الموقع بالقرب من الطرق الرئيسية (طريق وصلة دهشور الشمالية – محور 26 يوليو – طريق مصر إسكندرية الصحراوى)، إضافة إلى قربه من مشروع مول العرب، وجامعة مصر، وبورتو أكتوبر، ويحد الموقع شمالًا مشروعات بيت الوطن، وشرقًا مشروع إسكان جامعة القاهرة، وغربًا مشروع (I City أكتوبر)، وجنوبًا نادى الصيد، ومشروعات سكنية متميزة، وفى مدينة الشيخ زايد، تم طرح 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمنطقة المحور المركزى شمال الإسكان الحدائقى، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وتوسطه لمناطق سكنية وخدمية مميزة قائمة مثل (كمبوند زايد دوينز – حدائق المهندسين – مشروع الجمان – الإسكان الحدائقى – أنشطة تجارية مميزة)، وفى مدينة العبور، تم طرح 816 وحدة سكنية (34 عمارة)، بمنطقة مركز المدينة – شمال الحى الأول، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية، والقرب من الطريق الشريانى بالمدينة، ويقع بالقرب من أنشطة خدمية، ولا سيما الترفيهية والرياضية، مثل نادى العبور، وكذا أنشطة تعليمية مميزة، كما يتوسط مناطق سكنية قائمة.





وأضاف : فى مدينة دمياط الجديدة، تم طرح 1056 وحدة سكنية (44 عمارة)، بمنطقة الحى المتميز شرق مشروع "دار مصر"، ويتميز الموقع بوقوعه على طرق رئيسية، وبالقرب من مدخل المدينة، ويقع ضمن منطقة سكنية مميزة تضم أراضى للإسكان الأكثر تميزًا، ومشروع "دار مصر"، وبالقرب من مناطق خدمية مختلفة، وفى مدينة الشروق، تم طرح 1176 وحدة سكنية (49 عمارة)، بمنطقة مركز خدمات المدينة (2) جنوب مشروع "دار مصر"، ويتميز الموقع بالوصولية العالية لوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، وبالقرب من أنشطة خدمية وسكنية مميزة، منها مشروع "دار مصر"، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم طرح 528 وحدة سكنية (22 عمارة)، بمنطقة المركز الترفيهى – جنوب نادى المهندسين، ويتميز الموقع بوقوعه على الطرق الرئيسية بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادى، التى تضم نادى المنيا الرياضى، ونادى الطيران، ونادى المهندسين، ونادى الشرطة، وبالقرب من مناطق سكنية مميزة قائمة، ومناطق خدمية.





وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى (من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقمًا "سارية")، ويتم استكمال سداد 15% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 14/12/2018 وحتى 13/1/2019، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفي حالة السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15% بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز، يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة، خلال 6 أشهر من تاريخ الحجز، وسداد 15% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، بنفس أسلوب السداد السابق ذكره، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 60% على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقًا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، مشيرًا إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بكراسة الشروط، عند التعاقد، ويتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة) لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب، وتسدد مقدما عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة، فيتم استخدامه فى العام التالى، ويتم عمل التسوية فى نهاية العام، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة، وفى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقاري، فيتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة للاستلام، ولحين الحصول علي موافقة جهة التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقًا لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقًا لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح، وفى حالة التأخير عن سداد أى دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق، وحتى تاريخ السداد.





وأوضح أنه بالنسبة لخطوات حجز الوحدات بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر، فتتمثل فى التالى: الخطوة الأولى (التقديم)، وبدأت يوم الأحد 14/10/2018 وتستمر حتى الساعة 11:59 مساء يوم الأحد 4/11/2018، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، والبريد الإليكترونى، ويفضل تسجيل البريد الإليكترونى (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، وعن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.



