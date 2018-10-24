مدير الأكاديمية العربية الألمانية: نستهدف تمكين الشباب المتميز وتنفيذ ابتكاراتهم



قال الدكتور عمرو رضوان، مدير المكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية، إن الأكاديمية بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، ستطلق مبادرة لتمكين المرأة والتركيز على احتياجات المرأة، والمرأة المعيلة، والأكثر ضعفا.



وأضاف رضوان، في كلمته، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي تحت عنوان "دعم التواصل العلمي ودور المرأة في العلوم" أنه سيتم عرض فرص تمويلية، وبرنامج متكامل للتدريب، واحتضان أفكار مبتكرة تستهدف سد الاحتياج، مشيرا إلى الأكاديمية العربية الألمانية، تستهدف أيضا تمكين الشباب المتميز، للقدرة على تنفيذ مشروعات مبتكرة.



وأوضح مدير المكتب الإقليمي للأكاديمية العربية الألمانية، أن تأثير الأبحاث العلمية المصرية دوليا، تصل إلى 10 بالمئة، مشيرا إلى أنه يجب الاستثمار والتطوير في هذه الأبحاث، وتمكين شباب الباحثين من تنفيذ ابتكاراتهم.