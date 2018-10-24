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حوادث

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل واقعة تزوير للنيابة الإدارية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
جمالات الدمنهورى
أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة واقعة تزوير عقد بيع ابتدائى وخطاب موجه للإدارة الزراعية بحوش عيسى للنيابة الإدارية، وذلك بناء على ما ورد بكتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم 34389 بتاريخ 2018/10/10 والوارد للمديرية برقم 9316 بتاريخ 2018/10/17 والحيازة رقم 7176 بتاريخ 2018/9/16 بشأن خطاب الهيئة الصادر إلى الإدارة الزراعية بحوش عيسى رقم 6542 بتاريخ 2018/7/5 بخصوص عقد بيع منسوب صدورها للهيئة باسم مبروكة رضوان محمد محروس.

 وبالبحث بمعرفة المختصين بالهيئة تبين عدم صحة الخطاب والعقد المشار إليهما وهما عاريين تماما من الصحة جملة وتفصيلا وبالرجوع إلى قسم التعاون والحيازة بالمديرية وبالاطلاع على ملف الموضوع طرفها تبين ان كتابها كان مضمونه طلب الإفادة عما إذا كانت النماذج والتوقيعات صحيحة من عدمه ، لما تلاحظ لها من ان النماذج المنسوبة للهيئة سالفة الذكر تختلف عن النماذج التى ترد من الهيئة وكذلك التوقيعات . 

وبمطالعة تلك النماذج والعقود الواردة من الإدارة الزراعية بحوش عيسى والمنسوب صدورها للهيئة تلاحظ وجود فارق ملحوظ بين تلك النماذج وكتاب الهيئة محل العرض والذى أكد عدم صحة هذا الكتاب المنسوب صدوره اليها وكذا العقود المشار اليها وأنهما عاريين من الصحة جملة وتفصيلا ، ما أدى إلى إثارة شبهة تزوير هذه المستندات  .
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