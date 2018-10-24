وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يحيل واقعة تزوير للنيابة الإدارية

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة واقعة تزوير عقد بيع ابتدائى وخطاب موجه للإدارة الزراعية بحوش عيسى للنيابة الإدارية، وذلك بناء على ما ورد بكتاب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ـ الإدارة المركزية للملكية والتصرف رقم 34389 بتاريخ 2018/10/10 والوارد للمديرية برقم 9316 بتاريخ 2018/10/17 والحيازة رقم 7176 بتاريخ 2018/9/16 بشأن خطاب الهيئة الصادر إلى الإدارة الزراعية بحوش عيسى رقم 6542 بتاريخ 2018/7/5 بخصوص عقد بيع منسوب صدورها للهيئة باسم مبروكة رضوان محمد محروس.





وبالبحث بمعرفة المختصين بالهيئة تبين عدم صحة الخطاب والعقد المشار إليهما وهما عاريين تماما من الصحة جملة وتفصيلا وبالرجوع إلى قسم التعاون والحيازة بالمديرية وبالاطلاع على ملف الموضوع طرفها تبين ان كتابها كان مضمونه طلب الإفادة عما إذا كانت النماذج والتوقيعات صحيحة من عدمه ، لما تلاحظ لها من ان النماذج المنسوبة للهيئة سالفة الذكر تختلف عن النماذج التى ترد من الهيئة وكذلك التوقيعات .



