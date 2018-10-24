متحف المنيل يطرح 5 قطع أثرية لاختيار قطعة شهر نوفمبر.. صور

أطلق متحف قصر المنيل تصويتا بين زواره ورواد صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي"فيس بووك"،وذلك لإختيار قطعة لشهر نوفمبر ليتم عرضها فى المتحف،علي أن ينتهي التصويت بنهاية الاربعاء 31 أكتوبر الحالي.



وسيتم الإختيار من بين 5 قطع،الأولي دورق من البللور الأبيض الكثيف ذو بدن كروى الشكل يحليه وحدة زخرفية متكررة قوامها دائرة ذهبية بارزة بداخلها حبات سوداء بارزة يخرج منها فرع نباتي وللدورق غطاء مخروطي الشكل يحليه خطوط مذهبة.



والقطعة الثانية عبارة عن مبخرة من الفضة المذهبة على شكل ثمرة محلاة بتضليعات بارزة ترتكز على قاعدة من افرع نباتية ولها غطاء ذو مقبض على شكل اوراق شجر



والثالثة طاقم لأدوات الكتابة من النحاس عبارة عن صينية عليها مناظر طبيعية بالاضافة الى أربعة محابر ومرملة (اناء يوضع فيه الرمل لتجفيف حبر الكتابة ) بوسط كل منها جامة عليها رسوم مساجد عثمانية محاطة برسوم باللون الذهبى على ارضية حمراء



والقطعة الرابعة عبارة عن اناء من البورسلين ذو بدن كروى الشكل محلى برسوم لمناظر طبيعية وادمية بملامح صينية باللون الازرق على ارضية بيضاء،والخامسة شكمجية من الخشب المطعم مستطيلة الشكل بالعاج مزينة برسوم من الحضارة المصرية القديمة (الفرعونية)