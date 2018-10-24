جامعة دمياط: فحص 2360 من العاملين والطلاب ضمن مبادرة 100 مليون صحة

تواصل جامعه دمياط، مشاركتها في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة لليوم الثانى على التوالى المسح الشامل لامراض السارية وفيروس سي



حيث استقبلت الجامعه وحدات متنقلة من قبل مديرية الشئون الصحية لفحص العاملين بالجامعه من أطباء واداريين وطلاب الجامعه ماهم فوق سن 18 سنه ، من فيرس "سي"، بمقر الجامعه الجديد بدمياط الجديدة وتم تجهيز 5 مدرجات لاستقبال الطلاب والعاملين بالجامعه لاجراء الفحوصات.



ومن جانبه قال الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط ، إنه بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعه دمياط وبحضور الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط ، قامت مديرية الصحة بتوفير خدمة فحص العاملين بالجامعة والطلاب وبالفعل تم فحص مايقرب من 2360 من العاملين بالجامعه بمختلف الادارات والكليات وكذلك الطلاب ماهم فوق سن 18 سنه.



وأكد الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن المستهدف من حملة "100 مليون صحة " على مستوى المحافظة يبلغ 800 ألف مواطن ، حيث تم فحص " 330 " ألف مواطن حتى الآن و تم تحقيق انجاز كبير من استهداف المواطنين خلال المدة التي تم تحديده من إنطلاق المرحلة الاولي من حملة "100 مليون صحة.



وأكد أنه تم فحص الطلاب فوق ال 18 عاما داخل جامعة دمياط ،ـ ومنطقة الصيادين ، وغيرهم ، من أجل إخضاعهم للفحوصات وذلك من خلال الحملات المتنقلة.



وقال ان الأيام المقبلة ستشهد انطلاق صرف العلاج للمواطنين بالمجان بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة.