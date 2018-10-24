القوى العاملة بالسويس تنظم دورتين تثقيفيتين للقيادات النقابية والعمالية

تقوم حاليا مديرية القوي العاملة بالسويس ، بالتحضير لعقد دورتين تدريبيتين تستهدف من خلالهما توعية النقابيين وممثلي العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بالتواصل الدائم مع التنظيم النقابي ، والعمل المستمر على توعيتهم وتثقيفهم وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.



وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية: إن الدورتين سيتم اقامتهما بنادى شركة النصر للبترول بالسويس عقب الانتهاء من احتفالات السويس بعيدها القومي.



