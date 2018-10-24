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أخبار البلد

القوى العاملة بالسويس تنظم دورتين تثقيفيتين للقيادات النقابية والعمالية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
هيثم سعد الدين
تقوم حاليا مديرية القوي العاملة بالسويس ، بالتحضير لعقد دورتين تدريبيتين تستهدف من خلالهما توعية النقابيين وممثلي العاملين فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، وذلك في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان، بالتواصل الدائم مع التنظيم النقابي ، والعمل المستمر على توعيتهم وتثقيفهم وتعريفهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.

وقال حاتم جاد الرب مدير المديرية: إن الدورتين سيتم اقامتهما بنادى شركة النصر للبترول بالسويس عقب الانتهاء من احتفالات السويس بعيدها القومي.

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