شاهيناز: لهذا السبب اخترت الميني ألبوم

كشفت الفنانة شاهيناز في تصريح خاص لـ"صدى البلد" سر اختيارها للميني ألبوم للعودة من خلاله إلى الساحة الغنائية.



وقالت :" الظروف التي يمر بها سوق الكاسيت لا تسمح بإنتاج ألبوم غنائي كامل، فكل أغنية تتكلف مبلغ ضخم لكي تخرج بشكل مميز وفي النهاية الألبوم لا يحقق مبيعات بسبب القرصنة لذلك من الأفضل الاتجاه هذه الفترة للأغاني السينجل والميني ألبوم".



وتتعاون شاهيناز من خلال ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين كما تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة القادمة.