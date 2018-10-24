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فن

سوزان نجم الدين: أصبت بكدمات وإصابات خطيرة خلال تصوير فيلم روز

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
نورا نبيل
وصفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين مشاركتها في فيلم "روز"، أنه من أصعب الأعمال الفنية التي قامت ببطولتها، موضحة أن رغم استمتاعها بهذه التجربة إلا أن كل مشهد أصابها بإرهاق شديد وألم.

وقالت "سوزان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "تعرضت لإصابات خطيرة وكدمات لم يشف منها جسمي إلا بعد فترة، هذه الإصابات نتجت عن المشاهد التي جمعتني بالممثلين الذين جسدوا أدوار المنتمين لتنظيم داعش ولم يكن لديهم الخبرة الكافية في تقديم مشاهد الضرب لذا تعرضت لأذى جسدي كبير".

وأكدت سوزان نجم الدين أنها تلقت بعض العروض الفنية المصرية ولكنها لم تحسم قرارها حولها حتى الآن.
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