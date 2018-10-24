البورصة تفقد 2 مليار جنيه خلال الساعة الأولى من تعاملات الاربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال الساعة الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء، وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو ملياري جنيه.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.51% مسجلًا 13530.92 نقطة.



كما تراجع مؤشر EGX50 متساوي الأوزان بنسبة 0.45% مسجلًا 2099.3 نقطة، وانخفض مؤشر "EGX20" بنسبة 0.45% مسجلًا 12870.99 نقطة.



فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.2% مسجلًا 690.47 نقطة، وهبط المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.2% مسجلًا 1735.82 نقطة.