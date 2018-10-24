الأمير بن سلمان يتحدث عن قضية خاشقجي للمرة الأولى في هذا الموعد

كشف مصدر سعودي مسئول أن ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، سيتحدث للمرة الأولى عن قضية وفاة الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أثناء كلمته المنتظرة اليوم الأربعاء ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار بالرياض.



وقال المصدر في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "حديث الأمير محمد بن سلمان سيكون الساعة الخامسة مساء الأربعاء".



وكان الأمير بن سلمان قد استقبل مع خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الثلاثاء، أسرة خاشقجي وأبناءه، مقدمان لهم التعازي في وفاة الصحفي الفقيد.



وأكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان، في بيان له أمس، أن الإجراءات التي ستتخذها المملكة في قضية وفاة خاشقجي لن تقف عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين بل ستشمل "إجراءات تصحيحية"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

