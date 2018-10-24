رئيس كهرباء جنوب الدلتا يكرم عمال أرشدوا عن عصابة الكابلات..صور

ناقش المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء جنوب الدلتا مع قيادات شرطه الكهرباء بمحافظات الغربية والمنوفية والقليوبية آليات تنسيق الفعال بين الكهرباء والشرطة وذلك بدعم الشرطه بالعناصر الجيده من الفنيين للمساعدة فى ضبط السرقات .



وتخلل اللقاء احتفالية لتكريم عاملي وموظفي وسائقي الشركة لمساعدة الشرطة فى الكشف عن مخازن خاصه لسرقه الكابلات مما أدى إلى استرداد الكابلات وضبط على مرتكبي حادث سرقة كابلات كهرباء ضغط عالي بقيمة 500 ألف جنيه بأحد مخازن أبورواش بمحافظة الجيزه .



كما وجه رئيس مجلس إدارة الشركة بأهمية الحفاظ وتقليل نسب الفاقد والحد من السرقات وتفعيل دور الضبطية القضائية ومواجهه اى مخالفات إداريه وتقنين الأوضاع القانونية وتطبيق كافة لوائح العمل المنظمة وفق قوانين الوزارة.

