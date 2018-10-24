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ديني

هل تدرك الجمعة بركعة واحدة مع الإمام .. علي جمعة يجيب

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن من فاتته الركعة الأولى في صلاة الجمعة فليأتي بركعة واحدة بعد تسليم الإمام وليس ثلاث ركعات.

وأضاف جمعة خلال رده على شخص يسأل فاتتني خطبة الجمعة والركعة الأولى منها وأدركت الإمام في الثانية ، فهل أصلي ثلاث ركعات بعد تسليم الإمام أم أصلي ركعة واحدة ؟ ، تصلي ظهرا في حالة ما إذا لم تدرك الإمام في الركعة الثانية بمعنى إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام رفع من الركوع في الركعة الثانية وجب عليك أن تصلي ظهرا وليس جمعة فتأتي بأربع ركعات ، أما صلاة الجمعة فتدرك ولو بركعة واحدة.
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