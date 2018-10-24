مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لإجراء عملية بالعين لنجلته

ناشد المواطن محمد أحمد على أحد سكان منطقة فيصل بالجيزة، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمساعدته فى إجراء عملية بالعين لنجلته " تاليه " التى تبلغ من العمر 6 أشهر ، وذلك عن طريق خدمة شكاوى موقع "صدى البلد " .





وأضاف فى رسالته : "نجلتى عندها انفصال فى الشبكية وعتمة فى الجسم الزجاجى ومش بتشوف بسبب فيروس أصاب والدتها وهى حامل والعملية تتكلف للعين الواحدة 40 الف جنية وانا معنديش حاجه غير مرتبى" .





واستغاث بوزيرة التضامن لمساعدته في الحصول على كشك، وناشد من يرغب في مساعدته التواصل على رقم 01090216069 .



