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بين الناس

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لإجراء عملية بالعين لنجلته

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:03 م
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن محمد أحمد على أحد سكان منطقة فيصل بالجيزة، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمساعدته فى إجراء عملية بالعين لنجلته " تاليه " التى تبلغ من العمر 6 أشهر ، وذلك عن طريق خدمة شكاوى موقع "صدى البلد " .

وأضاف فى رسالته : "نجلتى عندها انفصال فى الشبكية وعتمة فى الجسم الزجاجى ومش بتشوف بسبب فيروس أصاب والدتها وهى حامل والعملية تتكلف للعين الواحدة 40 الف جنية وانا معنديش حاجه غير مرتبى" .

واستغاث بوزيرة التضامن لمساعدته في الحصول على كشك، وناشد من يرغب في مساعدته التواصل على رقم 01090216069 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
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