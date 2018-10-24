استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء داخل جامعة الإسكندرية

وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، على مقترح كلية الهندسة باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء داخل الجامعة بهدف تحويلها إلى جامعة ذكية.



وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن المقترح يعمل من خلال تطبيق فكرة الفصل والمبنى الذكى باستخدام الكاميرات المتصلة بالإنترنت لتسجيل الحضور ومتابعة ردود أفعال الطلاب داخل الفصول الدراسية.



وأضاف جابر أنه يمكن أيضا استخدامها لإجابة بعض الأسئلة بصورة سريعة، وتحديد أماكن الفصول الدراسية غير المستخدمة، والحصول على تقرير عن مدى استغلال الأماكن والمعامل بالجامعة.



في سياق آخر، وافق المجلس على مقترح كلية الآداب بعقد «الصالون الثقافى للكلية» فى دورته الأولى، والمقترح أن تبدأ فعالياته فى شهر نوفمبر ويتم فيه استضافة نخبة من المثقفين والكتاب والشعراء والأطباء ومتخصصى القانون والفن وغيرها من المجالات المتنوعة، وذلك بهدف تقديم معلومات ثقافية فى شتى التخصصات سواء للطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس.