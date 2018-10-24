الشعب السعودي يدعم ولي العهد بهاشتاج #محمد_بن_سلمان_يبهر_العالم

دشن الشعب السعودي حملة لدعم ومساندة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عبر مواقع التواصل الأجتماعي، خلال فاعليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، المقام في العاصمة الرياض، من خلال هاشتاج #محمد_بن_سلمان_يبهر_العالم.



وغرد رواد موقع "تويتر"، عبر الهاشتاج داعمين لولي العهد، "سيدي لقد جئت في الوقت المناسب .. شعبك ينتظر امثالك احييت الطموح فينا وحق لنا ان نفخر فيك .. سر ونحن معك"، "لأن لطلتك هيبة ، فالملايين ينتظرونها.. اليوم يُلقي ولي العهد محمد بن سلمان خطابه في مؤتمر الاستثمار".



وكان قد انطلق مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض والذي يستمر حتى 25 من أكتوبر الجاري، ويتضمن المؤتمر 40 جلسات نقاشية مفتوحة ومنتديات جانبية تركز على ثلاث ركائز "الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية".