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فن

مهرجان الجونة السينمائى يتيح مشاهدة أفلامه عبر festivalscope

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وفر مهرجان الجونة السينمائى باقة من أفلام دورته الثانية عبر موقع fstival scopee والذى يتيح من خلاله مشاهدة عدد من الأفلام لمدة شهر كامل والتى لم يستطع ضيوف المهرجان ولا سيما من الصحفيين اللحاق بها.

الموقع الشهير طرح الأفلام المصرية التى شاركت بمسابقة الأفلام الروائية القصيرة "ماتعلاش عن الحاجب" للمخرج تامر عشرى، و"شوكة وسكينة" للمخرج أدم عبد الغفار.

نجح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية التي عقدت في الفترة من 20 - 28 سبتمبر الماضى، في استقطاب 16 مهنيًا بارزًا من مختلف تخصصات صناعة السينما ليكونوا أعضاء لجان تحكيم مسابقات الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة، فضلا عن عرض عشرات الأفلام المميزة وتقديم صورة أكثر تطورا من منصة الجونة السينمائية، وغيرها من الفعاليات الغنية التى ذخرت بها دورة 2018.
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