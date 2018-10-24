مصنع سينمار يرد على تسريب الغاز لهيئات المجتمع المدنى ببورسعيد.. صور وفيديو

استقبلت إدارة مصنع "تي أي سينمار" وفدا من هيئات المجتمع المدني بمحافظة بورسعيد وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة يتقدمهم الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والدكتور علي أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، والدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، وعادل مصيلحي، المستشار الإعلامي لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، في أول رد فعل رسمي للمصنع عقب التنسيق مع المحافظة للرد على تظاهرات ليلة أمس، الثلاثاء، للمواطنين من سكان الحي الإماراتي الملاصق للمصنع عقب إصابة أبنائهم باختناقات نقلوا على أثرها إلى مستشفى بورسعيد العام بإدعاء أن الإصابة نتيجة الانبعاثات.



وأكدت إدارة الشركة أن هناك عمليات رصد من وزارة البيئة للانبعاثات من مصنع سينمار، وتحليلها عن طريق غرف تحكم مركزية من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات من الوزارة.



وقالت الإدارة: "رصدنا استثمارات تجاوزت 21 مليون جنيه وموجودة جميعها على المداخن باعتماد الوزارة نفسها".



وأضافت: "بالنسبة للمياه، نحن نمتلك أكبر محطة في الشرق الأوسط لمعالجة المياه، وهي تعمل على تدوير المياه ومعالجتها بنسبة 90% لإعادة الاستخدام مرة أخرى في عملية الإنتاج".



وشددت إدارة الشركة على أنها تستقدم الجهات والمراكز المحايدة بجانب وزارة البيئة والصحة، ويتم سحب عينات من الجهات المحايدة لمعرفة التأثير على المحيط الخارجي لمراعاة الصحة والسلامة.



وأوضحت أنها تنخرط في برامج التدريب داخل العملية التعليمية، والتي كان آخرها تدريب 80 طالبا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.



وأكدت الإدارة أنه بالنسبة للمخلفات الغازية والسائلة، فتدخل إلى وحدة معالجة حرارية لتحويله لبخار بمعدل 16 طنا فى الساعة كطاقة تستخدم فى عملية الإنتاج، وهي عملية ناجحة لاستغلال المخلفات.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مجموعة من المتجمهرين فجر اليوم بجوار المصنع، عقب رفضهم الاستجابة بفض التجمهر باعتبار أنه إحدى المنشآت الحيوية الاستثمارية الاستراتيجية لإنتاجه 40% من كلور مياه الشرب بمصر.



كان اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أصدر تعليماته بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، نائب المحافظ، للتدخل وفحص شكوى المواطنين واحتواء الأزمة لحين عودته من القاهرة لارتباطه باجتماع هام اليوم.