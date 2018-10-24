برلماني: مكافحة الإرهاب تستوجب إجراءات أمنية وقانونية صارمة

أكد النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن تصديق مجلس النواب على تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاث شهور رسالة بأن النواب والشعب مع قواتهم المسلحة في حربهم ضد الإرهاب، مشيرًا إلى أن الدولة لا تستخدم تلك الإجراءات الاستثنائية إلا ضد الجماعات الارهابية والمتطرفة.



وأوضح "جمال"، في بيان، الأربعاء، أن جهود مكافحة الإرهاب تستوجب استخدام إجراءات أمنية وقانونية صارمة وهو آمر متعارف عليه في كل دول العالم وليس أمرا مستحدثا في مصر، مؤكدًا أن كل هذه الأمور تقف في مصلحة الأمن القومي المصري، وهو أمر يقف فيه مجلس النواب بكل قوة مع الدولة.



وذكر عضو مجلس النواب عن المنيا، أن رئيس الوزراء تعهد أن يكون استخدام الإجراءات الاستثنائية بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أن الدولة لم تخالف هذا الأمر طوال الفترة الماضية.