محلية النواب: سنلجأ لجمع القمامة من المنبع لحل المشكلة في عامين.. فيديو

قال بدوي النويشي وكيل لجنة التنمية المحلية بالبرلمان، إن ملف القمامة يهم كل مواطن على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وزيرة البيئة تشدد على حل مشكلة القمامة خلال عامين.



وأوضح "النويشي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأربعاء أنه يمكن الحل من خلال الجمع من المنبع"المنزل" حتى لاتتراكم بالشوارع.



وأشار وكيل لجنة التنمية المحلية بالبرلمان إلى أن هناك قصورا في أدوات النظافة، مناشدًا الجهات المسؤولة بضرورة التنسيق بين المحافظة والأحياء والتكاتف سويًا لحل مشكلة القمامة.

