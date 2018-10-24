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أخبار البلد

شكرى يتوجه للخرطوم لرئاسة وفد مصر بالاجتماع الوزارى للجنة المشتركة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:40 م
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء سامح شكرى وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة السودانية الخرطوم لرئاسة وفد مصر فى الاجتماع الوزارى التحضيرى للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان، والتى تنعقد الخميس المقبل على المستوى الرئاسى بالبلدين.

يأتي انعقاد اللجنة فى إطار حرص البلدين على عقد اللجنة بصورة دورية لتفعيل التعاون المشترك فى كافة المجالات، وبما يرقى لمستوى تطلعات شعبى البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة أيضا عقد مشاورات سياسية بين وزيرى خارجية البلدين، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، فضلا عن أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
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