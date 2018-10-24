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أخبار العالم

محادثات عسكرية روسية بيلاروسية في منسك

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
أ ش أ
وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارتي دفاع البلدين والمخصصة لبحث سبل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) في نشرتها باللغة الانجليزية إلى روسيانا ماركوفيسكايا، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية قولها إن المشاركين في الاجتماع سيناقشون تنفيذ خطة عمل وزارتي دفاع البلدين والتي تتضمن المشاركة في التدريبات العملياتية المسماة "درع الاتحاد -2019".
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