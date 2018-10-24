ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

متحدث التموين يكشف عن جهود الوزارة لتقليل أسعار الخضر والفاكهة .. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:23 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مبادرة "خضار بلدنا"، هي مبادرة تنفذها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال المنافذ الـ 7 للشركة، تحت إشراف من وزارة التموين.

وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم طرح سلعة الطماطم ضمن المبادرة بسعر 8 جنيهات فقط للكيلو، والبطاطس بسعر 9.25، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، البصل 5 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه، والليمون 6.5 جنيه.

وأكد أن مبادرة خضار بلدنا دائمة بالتواصل المستمر مع المزارعين والموردين، حيث يتم التقليل من الحلقات الوسيطة، بما ينعكس على خفض الأسعار للمستهلك النهائي، منوهًا عن استهداف الوزارة لزيادة عدد المنافذ المخصصة لبيع الخضار والفاكهة من 66 منفذا إلى 122 منفذا، بالتعاون مع مشروع جمعيتي.

وتابع أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة للوصول إلى ما يقرب من 20 ألف طن سنويًا.
loading...

ترشيحاتنا

ميدو يكشف عن السبب الرئيسي لحضوره مباراة الزمالك امس

الإسكان تطرح شقق JANNA للإسكان الفاخر في 6 مدن جديدة.. تفاصيل

عصام الشوالي عن تأهل الأهلي: نهائي عربي واعد ومثير ينتظر الجماهير

أحمد السيد: أولى صفقاتي كوكيل للاعبين جاءت بعد اعتزالي بـ 4 أيام.. فيديو

الحكومة السودانية تكشف عن حجم إنتاجها من الذهب في 2018

ماسك فعال تظهر نتائجه من أول استخدام يمنع تساقط الشعر

نقيب الإعلاميين: عضويات جديدة تجاوزت الـ150.. واحتفالية بأداء القسم المهنى

ماذا كتبت صحف الجزائر عقب تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال؟

إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

أحمد السيد يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. فيديو

الأزهر يحسم الجدل حول مشروعية القائمة والمهر والشبكة في الزواج.. فيديو

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية بالقدس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

متحدث التموين يكشف عن جهود الوزارة لتقليل أسعار الخضر والفاكهة .. فيديو
فيديوجراف| أضخم طائر في العالم "التيراتور"
مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 28.. فيديو
شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟