متحدث التموين يكشف عن جهود الوزارة لتقليل أسعار الخضر والفاكهة .. فيديو

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن مبادرة "خضار بلدنا"، هي مبادرة تنفذها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال المنافذ الـ 7 للشركة، تحت إشراف من وزارة التموين.





وأضاف "كمال"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم طرح سلعة الطماطم ضمن المبادرة بسعر 8 جنيهات فقط للكيلو، والبطاطس بسعر 9.25، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، البصل 5 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والخيار 6.5 جنيه، والليمون 6.5 جنيه.





وأكد أن مبادرة خضار بلدنا دائمة بالتواصل المستمر مع المزارعين والموردين، حيث يتم التقليل من الحلقات الوسيطة، بما ينعكس على خفض الأسعار للمستهلك النهائي، منوهًا عن استهداف الوزارة لزيادة عدد المنافذ المخصصة لبيع الخضار والفاكهة من 66 منفذا إلى 122 منفذا، بالتعاون مع مشروع جمعيتي.



