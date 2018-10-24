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أخبار العالم

البرلمان الإثيوبي يعقد جلسة لغرفتيه غدا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:42 م
صدى البلد
أ ش أ
يعقد البرلمان الإثيوبي جلسة مشتركة غدا الخميس لمجلسي النواب والفيدرالية؛ لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإثيوبية.

أذاعت النبأ وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم الأربعاء، موضحة أنه من المنتظر أن يقبل البرلمان خطاب استقالة رئيس الجمهورية الحالي مولاتو تشومي ورتو، (الذي يتولى الرئاسة منذ أكتوبر 2013)، حيث يتوقع تعيين رئيس جديد للبلاد.

ويعتبر منصب الرئيس في أثيوبيا فخريا، والسلطة الفعلية في يد رئيس الوزراء.

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