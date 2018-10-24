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تعليم

مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: المخدرات موجودة في حياتنا اليومية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
مارتينا صبحى
أكد الدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال الندوة المنعقدة الآن بكلية التربية بجامعة حلوان، أن تعريف المادة المدمنة هي أي مادة يبتلعها الإنسان عن طريق اللسان أو الشم أو الحقن، وتؤثر على المستوى الإدراكي للإنسان وتؤدي للدخول في حالة من الهلوسة، مشيرًا إلى أن منها ما يباع بشكل غير شرعي في الشوارع والطرقات، ومنها ما يباع بغرض طبي ولكن يساء استخدامه.

وقال مصطفى: "من الممكن أن نتعرض في حياتنا اليومية للمواد المخدرة دون وعي، فهي تشبه حبات الكزبرة كثيرا في الشكل، بالإضافة إلى وجود نباتات طبيعية مثل "الحشيش والسكران" رغم من أنها أعشاب ولكنها تؤثر على العقل وتسبب هلوسات، ولذلك كلمة" بانجو" المصطلح العلمي لها هو نبات الحشيش وفي كل الحالات لا تصلح للاستخدام".

وأضاف أن أخطر أنواع المخدرات هو الكوكايين والهيروين، لأن الهيروين يسبب الإصابة بأمراض عديدة مثل الإيدز وفيروس سي ويؤثر على الكبد.
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