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محافظات

محافظ الجيزة: معاينة 12 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
محمد الصاحى
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإزاله اى تعديات او مخلفات هدم او أسواق عشوائية من حرم السكك الحديدية .

وشدد المحافظ على عدم السماح بوجود مثل هذه التعديات اعلى مسارات السكك الحديديه لما لها من خطوره داهمه على حياه المواطنين وتبديد لممتلكات الدوله موجها بشن حملات عاجله لإزاله اى تعديات موجوده ومتابعه عدم تكرار تلك التعديات .

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء الذى عقده بحضور اللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير المساعد مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على موقف ازاله التعديات والاجراءات الجارى اتخاذها للانتهاء من اعمال فحص ومعاينه الاراضى املاك الدوله لراغبى التقنين حيث أكد راشد ان المحافظة حصلت على رسوم المعاينه والفحص لــ12 الف طلب ضمن طلبات التى قدمت من قبل المواطنين لتقنين الاراضى املاك الدوله

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشكيل لجان متخصصة كلا فى نطاقه للأسراع فى معاينه وفحص الاراضي للانتهاء من أعمال الفحص بالكامل قبل نهاية العام الحالى .
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