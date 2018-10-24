ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أبو العينين في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف: الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا.. وتجربة مصر في التنمية المستدامة فريدة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:20 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي
كريم الخطيب
  • أبو العينين يشارك في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف
  • مصر لها تجربة فريدة في التنمية المستدامة
  • الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا
  • الرئيس لديه اهتمام كبير بدعم الشباب والمرأة

شارك رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورجال الأعمال في العالم، والذي يعقد بقصر الأمم بجنيف ولمدة أربعة أيام.

وقال الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن منتدى الاستثمار العالمي يحضره أكثر من 15 رئيس دولة ورئيس حكومة، ويمثل مصر السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح موسى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين ألقى كلمة قوية خلال المنتدى أشار فيها إلى أن مصر لها تجربة فريدة في التنمية المستدامة، وأكد أن الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا.

وأضاف أن أبو العينين أكد في كلمته أن الرئيس حريص على أن تقام مؤتمرات للشباب بشكل مستمر، وأن الرئيس لديه اهتمام كبير بدعم الشباب والمرأة وتوليهم مناصب بالدولة.

يذكر أن منتدى الاستثمار العالمي هو أبرز تجمع عالمي يضم الجهات المعنية بصنع سياسات الاستثمار في العالم من رؤساء الدول والوزراء ومسئولي المنظمات الدولية ورؤساء كبريات الشركات العالمية ومديري صناديق الاستثمار الكبرى، ويمثل منبرا للنقاش والحوار حول التحديات الراهنة التي تواجه تنمية الاستثمار على النطاق العالمي.

وشارك في الدورة العاشرة الحالية للمنتدى أكثر من 3 آلاف من كبار الشخصيات والجهات المعنية بتنمية الاستثمار يمثلون 150 دولة حول العالم وتخللته أحداث بارزة عديدة تشمل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات، والتي تناقش أهمية الاستثمار في التنمية المستدامة، والقمة الثانية تضم رؤساء مجالس إدارات وقيادات كبرى الشركات في العالم لمناقشة أهمية أن يتواكب عالم الأعمال مع عمليات التنمية المستدامة، والقمة الثالثة ستكون قمة وزارية تضم وزراء الاستثمار في عدد من مناطق العالم مثل المنطقة العربية وأفريقيا، بالإضافة إلى حوار عالمي بشأن أسواق الأوراق المالية.
loading...

ترشيحاتنا

بالأسماء.. السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية

اغتيال مسئول أمني كبير في العاصمة الليبية

السعودية تقرر رفع حظر استيراد الجوافة من مصر

تأجيل أول موعد لإبحار السفينة تيتانك 2

ميدو يكشف عن السبب الرئيسي لحضوره مباراة الزمالك امس

في ذكرى ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال صفاء السبع

الأزهر يحسم الجدل حول مشروعية القائمة والمهر والشبكة في الزواج.. فيديو

مطران القدس: نتواصل مع السلطات المصرية لحل أزمة دير السلطان

ارتفاع عدد المصابين في أحداث الشغب بـ مباراة الترجي وأول أغسطس

أحمد السيد يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. فيديو

اختبار طبي لتحديد فترة غياب وليد أزارو عن الملاعب

الإسكان تعلن موعد سحب كراسات شروط حجز شقق الإعلان العاشر بـ8 مدن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

متحدث التموين يكشف عن جهود الوزارة لتقليل أسعار الخضر والفاكهة .. فيديو
فيديوجراف| أضخم طائر في العالم "التيراتور"
مصور منتخب مصر في المونديال يكشف كواليس صور محمد صلاح.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى تسجل 28.. فيديو
شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟