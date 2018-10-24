أبو العينين في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف: الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا.. وتجربة مصر في التنمية المستدامة فريدة

أبو العينين يشارك في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف

مصر لها تجربة فريدة في التنمية المستدامة

الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا

الرئيس لديه اهتمام كبير بدعم الشباب والمرأة

شارك رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، في منتدى الأمم المتحدة للاستثمار العالمي بجنيف، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ورجال الأعمال في العالم، والذي يعقد بقصر الأمم بجنيف ولمدة أربعة أيام.وقال الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن منتدى الاستثمار العالمي يحضره أكثر من 15 رئيس دولة ورئيس حكومة، ويمثل مصر السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف.وأوضح موسى أن رجل الأعمال محمد أبو العينين ألقى كلمة قوية خلال المنتدى أشار فيها إلى أن مصر لها تجربة فريدة في التنمية المستدامة، وأكد أن الرئيس السيسي يبني بلدا جديدا.وأضاف أن أبو العينين أكد في كلمته أن الرئيس حريص على أن تقام مؤتمرات للشباب بشكل مستمر، وأن الرئيس لديه اهتمام كبير بدعم الشباب والمرأة وتوليهم مناصب بالدولة.يذكر أن منتدى الاستثمار العالمي هو أبرز تجمع عالمي يضم الجهات المعنية بصنع سياسات الاستثمار في العالم من رؤساء الدول والوزراء ومسئولي المنظمات الدولية ورؤساء كبريات الشركات العالمية ومديري صناديق الاستثمار الكبرى، ويمثل منبرا للنقاش والحوار حول التحديات الراهنة التي تواجه تنمية الاستثمار على النطاق العالمي.وشارك في الدورة العاشرة الحالية للمنتدى أكثر من 3 آلاف من كبار الشخصيات والجهات المعنية بتنمية الاستثمار يمثلون 150 دولة حول العالم وتخللته أحداث بارزة عديدة تشمل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات، والتي تناقش أهمية الاستثمار في التنمية المستدامة، والقمة الثانية تضم رؤساء مجالس إدارات وقيادات كبرى الشركات في العالم لمناقشة أهمية أن يتواكب عالم الأعمال مع عمليات التنمية المستدامة، والقمة الثالثة ستكون قمة وزارية تضم وزراء الاستثمار في عدد من مناطق العالم مثل المنطقة العربية وأفريقيا، بالإضافة إلى حوار عالمي بشأن أسواق الأوراق المالية.